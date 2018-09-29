Червей в шоколаде едва не отведал житель Павлодара

В СЭС павлодарец обращаться не стал, выложив видео в интернет, а конфеты выбросил.

Купленные в одном из мини-маркетов города шоколадные конфеты "Кот в сапогах", "Красная шапочка" и "Мишутка" оказались с "сюрпризом", сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Видео с червивыми конфетами пользователь Instagram Евгений Хабаров выложил в сообществе @vpavlodare.kz.

"Когда дома начали открывать конфеты, то увидели там червей. В некоторых конфетах уже образовалась тля с личинками. Мы начали вскрывать остальные конфеты — на некоторых уже ползали черви. Три конфеты, можно точно сказать, были с живыми червяками, которые ползали. Из этих конфет примерно 8-10 нормальные", — рассказывает Евгений.

В СЭС павлодарец обращаться не стал, выложив видео в интернет, а конфеты выбросил. Кстати, чека у молодого человека тоже не оказалось.

В мини-маркете, где, по словам молодого человека, были приобретены червивые сладости, доказать покупал ли парень конфеты именно в этой торговой точке можно, посмотрев записи с камер видеонаблюдения.

"В первую очередь, он должен прийти ко мне, показать конфеты, предъявив чек, чтобы доказать, что товар куплен именно в нашем магазине. Но покупатель с таким вопросом ко мне не обращался", — сказала администратор, представившаяся Гульнарой Сагитовной.

Затем магазин прислал агентству фото, на котором конфеты развернуты, при этом никакой живности там не наблюдается.

"Дата поступления 25 августа, открываю фантик, никакого наличия червей я не вижу — может быть это был заводской брак, — предполагает администратор. — Я, при поступлении конфет, каждую не открываю и не проверяю, мы просто физически не можем этого сделать".

Инцидент прокомментировали в городском управлении охраны общественного здоровья, отметив, что лишь на основании сообщения в социальных сетях устроить проверку в магазине ведомство не имеет права. Необходимо письменное обращение физического лица.

Всего, по данным городского управления охраны общественного здоровья, в этом году в Павлодаре были проверены 73 магазина.

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