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Президент поручил создать специальную экономическую зону Turkistan

Контроль за исполнением Указа возлагается на Администрацию Президента.

Фото : акорда29 сентября 2018, 17:19

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству создать специальную экономическую зону Turkistan, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

1. Правительству Республики Казахстан в месячный срок создать специальную экономическую зону "TURKISTAN"

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Кроме того, Президент одобрил Концепцию генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.

"Правительству Республики Казахстан совместно с акиматом Туркестанской области принять меры по реализации настоящего Указа", - говорится в постановлении.


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