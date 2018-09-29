Президент поручил создать специальную экономическую зону Turkistan

Контроль за исполнением Указа возлагается на Администрацию Президента.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству создать специальную экономическую зону Turkistan, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

1. Правительству Республики Казахстан в месячный срок создать специальную экономическую зону "TURKISTAN"

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Кроме того, Президент одобрил Концепцию генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.

"Правительству Республики Казахстан совместно с акиматом Туркестанской области принять меры по реализации настоящего Указа", - говорится в постановлении.

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