Президент поручил создать специальную экономическую зону Turkistan
Контроль за исполнением Указа возлагается на Администрацию Президента.
Фото : акорда29 сентября 2018, 17:19
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству создать специальную экономическую зону Turkistan, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
1. Правительству Республики Казахстан в месячный срок создать специальную экономическую зону "TURKISTAN"
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Кроме того, Президент одобрил Концепцию генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.
"Правительству Республики Казахстан совместно с акиматом Туркестанской области принять меры по реализации настоящего Указа", - говорится в постановлении.
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