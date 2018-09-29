Цигун, питание и советы кардиохирургов: в Президентской клинике отметили всемирный день сердца

80% случаев преждевременной смерти - инсульты и инфаркт миокарда можно предупредить, если вести правильный образ жизни, знать про свое заболевание и его контролировать.

В этот день каждый желающий мог принять участие в акции "Мой милый доктор", посвященной дню сердца и получить консультацию у кардиологов и кардиохирургов Больницы, а также записаться на прием с 50% скидкой к другим специалистам. И сегодня же в Президентской клинике работала "Школа здоровья", организованная Центром формирования здорового образа жизни Больницы, сообщает Zakon.kz.

"Основа здоровья - питание" - рассказывает посетителям врач-методист Больницы, Гульнара Турдунова. К столику с надписью "активное долголетие" постепенно подтягиваются люди. Выложенная здесь же на столе пирамида продуктов – образное напоминание, что важно включать в рацион, чтобы кормить клетки организма.

"По данным Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти - инсульты и инфаркт миокарда можно предупредить, если вести правильный образ жизни, знать про свое заболевание и его контролировать. Об этом необходимо постоянно говорить и напоминать. Поэтому такие акции очень важны", - отметила заместитель руководителя Медицинского Центра Управления Делами Президента РК, Ажар Тулегалиева.

Важный компонент, помимо питания, - подвижность и физическая культура. На празднике сердца в Больнице это демонстрирует учитель восточных боевых искусств. Вдохи и выдохи не только тренируют органы дыхания, но и снимают стресс. Впрочем, как и любая физическая нагрузка.

В акции "Мой милый доктор", посвященной Всемирному дню сердца, в этот раз принимают участие не только доктора терапии, но и кардиохирурги. Рустам Рахимов в перерыве между приемами делится советами о том, как поддерживать сердце в тонусе и заботиться о его здоровье:

"Сердце – это мышца, как и любую мышцу его нужно тренировать. В среднем, человек должен в день проходить 11 км. Это может быть утренняя ходьба или вечерняя пробежка. Таким образом, у вас улучшается циркуляция крови, что само собой способствует улучшению обмена веществ в самом организме в целом, и в тканях сердца, в частности. Питательные вещества поступают с кислородом, а он считается единственным питанием для тканей сердца".

При этом проблемы с сердцем не возникают неожиданно: ухудшение состояния – лишь показатель того, что ситуация критическая, подчеркивает известный кардиохирург и заместитель директора БМЦ УДП РК по хирургии, Серик Мендыкулов:

"Важно ежегодно проверяться. Почему день сердца и для чего эта акция проведена? Мы не можем человека оградить от всех проблем, но, благодаря таким акциям, мы можем предоставить человеку возможность увидеть, здоров он или нет, дать ему последующую рекомендацию. Если уже имеется заболевание, то мы можем поправить эту ситуацию и помочь ему в лечении. В нашей Больнице работает полный цикл лечения сердца: от терапии, заканчивая хирургией. Мы выполняем все виды операций".

На сегодняшний день, по словам Серика Мендыкулова, каждый второй в Казахстане умирает от заболеваний сердца и сосудов. Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, - более17 миллионов человек в год.

Традиционная акция "Мой милый доктор" в Президентской клинике - один из способов позаботиться о своем здоровье и уберечь себя от болезней.

Предварительная дата проведений акций в Президентской клинике в 2018 году:

27.10.2018 г.

24. 11.2018 г.

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