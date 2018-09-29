Генсек Тюркского совета принял участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН

Генеральный секретарь присутствовал на дебатах 73-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Генеральный секретарь Совета Сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Совета Багдад Амреев начал свой визит в Нью-Йорк в рамках 73-й Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

26 и 27 сентября Генеральный секретарь провел встречи со Спецпредставителем Генсека ООН, Главой Офиса ООН по Сотрудничеству Юг-Юг Джоржем Чедиеком, Главой Программы развития ООН Растиславом Врбенски, Высоким Представителем ООН по Альянсу Цивилизации Насером Аль Насером, Постоянным наблюдателем ОИС в ООН Агшин Мехдиевым и другими. В ходе этих встреч были обсуждены состояние и пути дальнейшего развития сотрудничества специализированных учреждений ООН с Тюркским Союзом и государствами членами Совета.

27 сентября делегация Тюркского совета во главе с Генеральным Секретарем приняла участие в мероприятии высокого уровня "Люди и Планета: Центральная Азия призывает к международной солидарности" организованной Постоянным представительством Кыргызстана в ООН.

28 сентября Генеральный Секретарь Тюркского Совета принял участие в презентации "Кодекса поведения по достижению мира свободного от терроризма", организованной Казахстаном. В рамках этого мероприятия Б. Амреев наряду с представителями более 70-ти стран-членов ООН подписал от имени Тюркского Совета "Кодекс поведения по достижению мира свободного от терроризма", в рамках реализации предложений Президента Казахстана Н. Назарбаева по созданию глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН

В тот же день Б. Амреев выступил с речью на министерской конференции Альянса цивилизаций ООН. В своем выступлении он подчеркнул готовность Тюркского Совета в качестве региональной организации принять практическое участие в усилиях по поддержке международной повестки дня по обеспечению мира и безопасности в мире. Генеральный секретарь представил Министерскому совещанию предложения Тюркского Совета по дальнейшему развитию сотрудничества с Альянсом цивилизации ООН по поддержке глобального процесса Диалога Цивилизации, построения мира, свободного от насилия и межрелигиозных и межэтнических столкновений.

В завершении своего визита Генеральный секретарь присутствовал на дебатах 73-й Генеральной Ассамблеи ООН.

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