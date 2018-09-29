Необходимо укрепить финансовую стабильность Туркестанской области - Назарбаев

Президент Казахстана указал на важность обеспечения населения рабочими местами, а также создания условий для развития предпринимательства, сельского хозяйства и повышения качества транспортно-логистических услуг.

Президент провел совещание по вопросам социально-экономического развития Туркестанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе совещания с докладами выступили первый заместитель Премьер-Министра А.Мамин и аким Туркестанской области Ж.Туймебаев.

Заслушав представленную информацию, Президент Казахстана отметил необходимость качественной и своевременной реализации принятой дорожной карты, а также обеспечения бесперебойного оказания всех государственных услуг областными органами управления.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на отдельных вопросах, требующих внимания со стороны руководства региона.

- Необходимо укрепить финансовую стабильность области. Экономическая база региона снизилась в связи с выходом Шымкента из его состава. Сегодня область самостоятельно обеспечивает лишь 20% потребностей бюджета. Основной задачей является поиск новых резервов для роста и поступления доходов в казну региона, - подчеркнул Глава государства.

Вместе с тем, Президент Казахстана указал на важность обеспечения населения рабочими местами, а также создания условий для развития предпринимательства, сельского хозяйства и повышения качества транспортно-логистических услуг.

- Следует рассмотреть возможность создания международной торговой зоны «Центральная Азия». Это придаст импульс развитию экономики как Туркестанской области, так и всей республики. У нас имеется потенциал для увеличения товарооборота с Узбекистаном к 2020 г. до 5 миллиардов долларов США в год. В связи с этим поручаю Правительству совместно с акиматом Туркестанской области проработать с узбекской стороной вопрос о создании международной торговой зоны и нового международного пропускного пункта «Туркестан», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также остановился на вопросах развития внутреннего туризма и подготовки соответствующей туристической инфраструктуры.

Президент Казахстана призвал местных представителей бизнеса, а также руководство национальных компаний и предприятий квазигосударственного сектора принять активное участие в развитии и застройке области.

В ходе совещания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений Правительству и руководству региона по дальнейшему развитию областного центра.

Глава государства поручил обеспечить надлежащий ремонт дорог внутри города путем привлечения инвестиций, а также построить автовокзал по направлению в Шымкент и Кызылорду.

- В связи с ростом населения города и объема туристов акимату совместно с фондом «Самрук-Казына», министерством по инвестициям и развитию поручаю рассмотреть вопросы реконструкции вокзала Туркестана, увеличения его пропускной способности, а также строительства аэропорта и обеспечения авиаперевозок, - сказал Президент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах развития социальных объектов, строительства жилья, образовательных и медицинских учреждений, развития инженерной инфраструктуры, в том числе систем водоснабжения, газоснабжения и обеспечения теплом. В данном контексте Глава государства поручил рассмотреть возможность использования альтернативных источников энергии.

- Необходимо создавать условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Также следует начать строительство новых гостиниц, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров и других объектов, - отметил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул актуальность создания специальной экономической зоны в Туркестане, которая будет направлена на формирование благоприятных условий для развития бизнеса в сфере туризма, строительства и производства.

- Туркестан нужно преобразить в соответствии с нашей культурой, используя современные технологии. При этом важно сохранить его древнюю архитектуру. Поручаю Правительству, областному акимату подготовить генеральный план города с учетом темпов роста его населения, - указал Глава государства.

В завершение Президент Казахстана публично подписал указы об утверждении концепции генерального плана развития Туркестана и создании специальной экономической зоны «TURKISTAN».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!