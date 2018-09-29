Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На казахстанско-российской границе ожидается скопление машин

На дороге А-310 Челябинск-Троицк проводится реконструкция.

Фото : polit74.ru29 сентября 2018, 18:42

На пограничном пункте Бугристое, который находится на границе России и Казахстана в Челябинской области, ожидается большое скопление машин, сообщает polit74.ru.

В связи с этим пограничники рекомендуют воспользоваться пунктами пропуска Мариинский в Брединском районе или Николаевка в Варненском районе, сообщает пресс-служба пограничного управления УФСБ РФ региона.

Как ранее сообщало агентство Полит74, на дороге А-310 Челябинск-Троицк проводится реконструкция. В связи с этим до конца года введено ограничение движения автомобилей и скоростного режима. Автомобили двигаются только по одной полосе в реверсивном режиме. В связи с дорожными работами пограничники прогнозируют большое скопление автомобилей у пункта Бугристое.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты