На казахстанско-российской границе ожидается скопление машин

На дороге А-310 Челябинск-Троицк проводится реконструкция.

На пограничном пункте Бугристое, который находится на границе России и Казахстана в Челябинской области, ожидается большое скопление машин, сообщает polit74.ru.

В связи с этим пограничники рекомендуют воспользоваться пунктами пропуска Мариинский в Брединском районе или Николаевка в Варненском районе, сообщает пресс-служба пограничного управления УФСБ РФ региона.

Как ранее сообщало агентство Полит74, на дороге А-310 Челябинск-Троицк проводится реконструкция. В связи с этим до конца года введено ограничение движения автомобилей и скоростного режима. Автомобили двигаются только по одной полосе в реверсивном режиме. В связи с дорожными работами пограничники прогнозируют большое скопление автомобилей у пункта Бугристое.

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