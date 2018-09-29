В Словении обнаружили безымянную могилу казахстанского солдата

Местные жители называли погибшего "Кассе Себеро", что, по мнению специалистов, схоже с казахским именем - Касым Сабыров.

Безымянную могилу казахстанского солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, обнаружили в селе Повир Республики Словении, сообщает корреспондент "Хабар 24".

По словам жителей этого населенного пункта, в ноябре 1943 года казахстанский боец присоединился к местным партизанам и был ранен. На протяжении 3 дней его выхаживали и скрывали от фашистов сельчане, однако повреждение было слишком серьезным. Скончавшегося солдата похоронили в 5 киллометрах от Повира. Местные жители называли погибшего "Кассе Себеро", что, по мнению специалистов, схоже с казахским именем - Касым Сабыров.

20 октября в Словению отправится целая делегация из Казахстана. Они установят гранитный памятник, к которому возложат капсулу с землей из Национального Пантеона Республики Казахстан. Вместе с тем, в благодарность за великодушие, казахстанская сторона организует красочную программу для жителей этого села.

Стоит отметить, что в годы войны из Казахстана было мобилизованно более 1 миллиона 366 тысяч человек. Более половины из которых погибли. Еще 271 тысяча пропали без вести.

- В период с 41 по 45 год около 280 тысяч наших воинов защищали границы чужих государств. Теперь мы узнали, что могила одного из наших солдат находится в Словении. У нас есть уникальная возможность, при помощи наших посольств, находить подобные захоронения и рассказывать о подвигах наших отцов, дедов и прадедов. Я считаю, что это наш долг, долг молодого поколения, - говорит депутат Мажилиса Парламента РК Абай Тасболатов.

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