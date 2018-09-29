Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назарбаев подчеркнул особое место Туркестана в жизни тюркских народов

Президент выразил уверенность, что в скором времени город значительно преобразится в результате реализации принятых мер и достигнет новых высот на пути своего процветания.

Фото : акорда29 сентября 2018, 19:00

Обращаясь к жителям города, Глава государства подчеркнул историческую и социально-экономическую значимость создания новой Туркестанской области и переноса областного центра в город Туркестан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Туркестан имеет важное значение для нашего народа. Это – один из древнейших городов Центральной Азии. В 2000 году мы отметили его 1500-летие на уровне ЮНЕСКО, - подчеркнул Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев рассказал о роли Туркестана в процессе распространения ислама на территории Средней Азии.

Глава государства также отметил, что на священной земле Туркестана похоронены великие личности и достойные сыны казахского народа.

- В судьбоносные времена нашей истории здесь принимались важные решения относительно будущего всей нации. В Туркестане покоятся многие известные представители нашего народа. В целом, история города – это история всех казахов, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также подчеркнул особое место Туркестана в жизни всех тюркских народов.

Глава государства выразил уверенность, что в скором времени город значительно преобразится в результате реализации принятых мер и достигнет новых высот на пути своего процветания.

В завершение Президент Казахстана пожелал всем жителям успехов в деле строительства Туркестана.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты