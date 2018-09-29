Назарбаев подчеркнул особое место Туркестана в жизни тюркских народов

Президент выразил уверенность, что в скором времени город значительно преобразится в результате реализации принятых мер и достигнет новых высот на пути своего процветания.

Обращаясь к жителям города, Глава государства подчеркнул историческую и социально-экономическую значимость создания новой Туркестанской области и переноса областного центра в город Туркестан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Туркестан имеет важное значение для нашего народа. Это – один из древнейших городов Центральной Азии. В 2000 году мы отметили его 1500-летие на уровне ЮНЕСКО, - подчеркнул Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев рассказал о роли Туркестана в процессе распространения ислама на территории Средней Азии.

Глава государства также отметил, что на священной земле Туркестана похоронены великие личности и достойные сыны казахского народа.

- В судьбоносные времена нашей истории здесь принимались важные решения относительно будущего всей нации. В Туркестане покоятся многие известные представители нашего народа. В целом, история города – это история всех казахов, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также подчеркнул особое место Туркестана в жизни всех тюркских народов.

Глава государства выразил уверенность, что в скором времени город значительно преобразится в результате реализации принятых мер и достигнет новых высот на пути своего процветания.

В завершение Президент Казахстана пожелал всем жителям успехов в деле строительства Туркестана.

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