Казахстанских спортсменов проводили на III Азиатские Пара игры в Индонезию

Торжественные проводы спортсменов состоялись в субботу в Алматы во Дворце Спорта имени Балуана Шолака.

В Алматы прошли Торжественные проводы спортсменов на III Азиатские Пара Игры в Индонезию, передаёт корреспондент Bnews.kz. Игры пройдут с 6 по 13 октября в Джакарте.

"У нас есть все шансы и возможности хорошо выступить на Играх", - отметил в ходе торжественной церемонии заместитель директора дирекции развития спорта министерства культуры и спорта республики Алексей Крючков.

Флаг Казахстана на открытии III Азиатских Пара Игр пронесет неоднократный чемпион Азиатских игр по пара плаванию Ануар Ахметов. Честь республики на Играх будет защищать 91 спортсмен по девяти видам спорта: настольный теннис, пара дзюдо, пара плавание, пулевая стрельба, пара пауэрлифтинг, стрельба из лука, шахматы, пара легкая атлетика и волейбол сидя.

На последних Азиатских Пара играх, проходивших в 2014 году в Инчхоне, казахстанские спортсмены завоевали 24 медали, в том числе семь золотых.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!