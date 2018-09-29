Пользователей Сети умилила реакция собаки на ругань хозяина

Собака ведет себя как человек.

В интернете набирает популярность видео, сделанное в Китае, где хозяин отругал своего пуделя на глазах у покупателей магазина, сообщает РЕН ТВ.

Собака ведет себя как человек: стесняется, чувствует свою вину и растерянно оглядывается по сторонам.

Кадры стремительно стали набирать популярность.

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