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Пользователей Сети умилила реакция собаки на ругань хозяина

Собака ведет себя как человек.

Фото : iz.ru29 сентября 2018, 20:26

В интернете набирает популярность видео, сделанное в Китае, где хозяин отругал своего пуделя на глазах у покупателей магазина, сообщает РЕН ТВ.

Собака ведет себя как человек: стесняется, чувствует свою вину и растерянно оглядывается по сторонам.

Кадры стремительно стали набирать популярность.


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