Пользователей Сети умилила реакция собаки на ругань хозяина
Собака ведет себя как человек.
Фото : iz.ru29 сентября 2018, 20:26
В интернете набирает популярность видео, сделанное в Китае, где хозяин отругал своего пуделя на глазах у покупателей магазина, сообщает РЕН ТВ.
Собака ведет себя как человек: стесняется, чувствует свою вину и растерянно оглядывается по сторонам.
Кадры стремительно стали набирать популярность.
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