Я уверен, что выиграл второй бой - Головкин

Я нанес Канело больше ударов, больше тяжелых ударов.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) поделился впечатлениями от второго боя с мексиканцем Саулем Альваресом (50-1-2, 34 КО) и оценил вероятность трилогии, сообщает Sports.kz.





— Я уверен, что выиграл второй бой, а то, что судьи не отдали мне его — это не моя проблема. Я сделал свою работу. Я нанес "Канело" больше ударов, больше тяжелых ударов. В этот раз он действовал агрессивнее, но сделал недостаточно, чтобы забрать у меня пояса. Для меня его действия не были неожиданностью, у нас была стратегия. Люди говорят о моем возрасте? Я не считаю, что проиграл этот бой. А они просто ищут предлог и поэтому говорят о возрасте. Я согласен на третий бой с "Канело", абсолютно точно, но он должен быть организован на правильных условиях, — подчеркнул Головкин.

Напомним, рематч завершился победой "Канело" решением большинства голосов судей. Первый бой в прошлом году закончился скандальной ничьей.

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