Назарбаев: История Туркестана - история всего казахского народа

Глава государства подчеркнул историческую и социально-экономическую значимость создания новой Туркестанской области и переноса областного центра в город Туркестан.

Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе официального рабочего визита в Туркестанскую область принял участие в торжественном мероприятии "Возвращении в Туркестан", организованном на площадке национально-культурного комплекса "Этноаул", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Обращаясь к жителям города, Глава государства подчеркнул историческую и социально-экономическую значимость создания новой Туркестанской области и переноса областного центра в город Туркестан.

"Туркестан имеет важное значение для нашего народа. Это – один из древнейших городов Центральной Азии. В 2000 году мы отметили его 1500-летие на уровне ЮНЕСКО. В судьбоносные времена нашей истории здесь принимались важные решения относительно будущего всей нации. В Туркестане покоятся многие известные представители нашего народа. В целом, история города – это история всех казахов" - подчеркнул Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также отметил особое место Туркестана в жизни всех тюркских народов и выразил уверенность, что в скором времени город значительно преобразится в результате реализации принятых мер и достигнет новых высот на пути своего процветания.

Наряду с этим, на встрече председатель Совета старейшин города Туркестан Жарылкасын Азретбергенов отметил, что это 15-ый визит Главы государства в Туркестан, а также поблагодарил его за неоценимый труд во благо развития страны.

Вместе с тем, жительница города Туркестан, работник сферы образования Зияева Молдир, в связи с созданием Туркестанской области и переноса областного центра, а также по случаю визита Президента Казахстана предложила установить дату празднования Дня города 29 сентября. В свою очередь Глава государства выразил признательность за внесенное предложение.

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