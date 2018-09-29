Драмы повседневной жизни фотографа Пола Д'Амато

Пол Д'Амато всегда направляет свой объектив на сообщества людей и места, которые чаще всего игнорируют или избегают другие фотографы. Он терпеливо и настойчиво годами работает над своими проектами, чтобы зрители могли заглянуть в мир, невидимый для большинства.

Пол Д'Амато родился в 1956 году, вырос в Бостоне. После учёбы в Йельском университете переехал в Чикаго и в 1988 году начал фотографировать мексиканские общины в южной части города. В настоящее время преподаёт в Колумбийском колледже в Чикаго. Он утверждает, что многому научился, путешествуя по стране, часто автостопом или в грузовых поездах.

Уже более двух десятилетий Д'Амато документирует драмы в повседневной жизни простых людей.

Есть две нити, пронизывающие то, что я делаю как фотограф: интерес к сообществу и увлечение драмой человеческой психологии. Первое определяет, куда я иду, а второе – что я делаю, когда туда добираюсь.

После четырнадцати лет съёмок в мексиканском квартале он выпустил фотокнигу "Баррио". Другой его проект, "HereStillNow", стал результатом фотографирования афроамериканских сообществ в беднейших чикагских районах.

Пол Д'Амато говорит: "Западная сторона Чикаго – афроамериканская и бедная. К ней относится ряд таких районов, как Гарфилд-парк, Лондейл и Хамболт-парк, среди прочих, которые входят в число самых бедных в Чикаго. Даже после 10 лет пребывания в этих сообществах каждую неделю, с моей стороны самонадеянно было бы утверждать, что я знаю, каково это, расти в месте, куда никто не стремится переехать, и все уезжают, как только могут осилить это финансово".

О фотографии (выше), ставшей одной из его самых знаковых работ, Пол Д'Амато сказал: "Дети находят способ охладиться жарким летом в районе, полностью состоящем из кирпича, асфальта и бетона. Просто некоторые моменты и жесты могут казаться на удивление глубомысленными".

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