Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахский Месси попал в заявку на матч с "Енисеем"

В этом сезоне Сейдахмет провел два матча в составе "Уфы".

Фото : Эркин Тоо29 сентября 2018, 21:52

"Уфа" принимает красноярский "Енисей" в рамках девятого тура чемпионата России, сообщает Sports.kz.

Нападающий хозяев Еркебулан Сейдахмет не попал в стартовый состав на эту игру, однако числится в заявке.

После восьми сыгранных матчей "Уфа" имеет в активе лишь 5 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в РФПЛ. Енисей на старте сезона также выступает неудачно — у красноярцев тоже 5 очков и 16-я позиция.

В этом сезоне Сейдахмет провел два матча в составе "Уфы": один — в Премьер-Лиге против ЦСКА (0:3), второй — в Кубке России против "Нижнего Новгорода" (0:0, пен. 3:5). В РФПЛ он вышел на замену и отыграл 22 минуты; в Кубке — в старте и провел на поле 53 минуты.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты