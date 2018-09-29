Казахский Месси попал в заявку на матч с "Енисеем"

В этом сезоне Сейдахмет провел два матча в составе "Уфы".

"Уфа" принимает красноярский "Енисей" в рамках девятого тура чемпионата России, сообщает Sports.kz.



Нападающий хозяев Еркебулан Сейдахмет не попал в стартовый состав на эту игру, однако числится в заявке.



После восьми сыгранных матчей "Уфа" имеет в активе лишь 5 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в РФПЛ. Енисей на старте сезона также выступает неудачно — у красноярцев тоже 5 очков и 16-я позиция.



В этом сезоне Сейдахмет провел два матча в составе "Уфы": один — в Премьер-Лиге против ЦСКА (0:3), второй — в Кубке России против "Нижнего Новгорода" (0:0, пен. 3:5). В РФПЛ он вышел на замену и отыграл 22 минуты; в Кубке — в старте и провел на поле 53 минуты.

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