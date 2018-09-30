В ООН подписали предложенный Назарбаевым Кодекс по контртерроризму

Реализована еще одна международная инициатива Президента Н. Назарбаева: подписан Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

В штаб-квартире ООН состоялась церемония подписания Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма. Разработка данного документа была осуществлена в рамках инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в сентябре 2015 года в ходе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz со ссылкой на на пресс-службу МИД РК.

Церемония прошла в формате Специального мероприятия высокого уровня. Кодекс подписан министрами иностранных дел и высокими представителями более семидесяти государств мира.

Документ представил Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Он подчеркнул главные цели документа - придание импульса практическому выполнению широкого круга международных обязательств по контртерроризму и учреждение широкой глобальной коалиции за мир, свободный от терроризма, к 2045 году.

Кодекс впервые признает взаимозависимость безопасности, борьбы с терроризмом и развития и таким образом способствует продвижению Целей устойчивого развития.

С докладами на мероприятии выступили заместитель Генерального секретаря – руководитель Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, Комиссар по вопросам мира и безопасности Африканского Союза Смаил Шерги, Председатель Контртеррористического комитета СБ ООН Густаво Меза-Куадра, а также глава Контртеррористического центра ООН и Группы ОИС по контртерроризму Абдалла Аль-Муаллими.

В. Воронков высоко оценил инициативу Астаны по подготовке Кодекса поведения, а также подчеркнул успешную деятельность Казахстана в Совете Безопасности ООН, в том числе и руководство тремя санкционными комитетами, связанными с вопросами борьбы с террористическими структурами. Контртеррористическое направление является одним из главных приоритетов программы реформ Генерального секретаря Антониу Гутерриша. Реализация Глобальной контртеррористической стратегии (ГКТС) обеспечит лучшую согласованность, наращивание потенциала и надежное партнерство.

Он также приветствовал дальнейшее осуществление Совместного плана действий в Центральной Азии по реализации ГКТС и вклад Казахстана в качестве его донора. При этом была акцентирована необходимость регулярного обновления всеобъемлющих мер в рамках борьбы с терроризмом, в том числе, путем использования эффективных превентивных инструментов.

Другие докладчики также отметили принятие Кодекса как важный шаг в укреплении международного сотрудничества и контртеррористической архитектуры ООН. Выделены такие пункты документа, как непредоставление территории для совершения терактов, нулевая терпимость к терроризму, целостный государственный и общественный подход к этому злу.

Подчеркнута предложенная Казахстаном стратегия для предотвращения и противодействия терроризму, включающая три ключевых элемента: создание потенциала для укрепления взаимосвязи борьбы с терроризмом; использование инновационного регионального подхода; а также укрепление координации в рамках ООН, в частности, ее методов работы в штаб-квартире и на местах, для повышения эффективности и обеспечения большей транспарентности и подотчетности.

По признанию участников встречи, документ станет важной основой для укрепления международного инструментария и сотрудничества в борьбе с терроризмом. Кодекс поведения заслуживает коллективной поддержки всего международного сообщества и в этой связи выражена надежда на увеличение числа присоединившихся к нему стран в обозримой перспективе. Участники также акцентировали внимание на необходимости осуществления практической реализации постулатов Кодекса, исполнении содержащихся в нем обязательств.

Справочно:

Кодекс поведения, в отличие от 19 объемных международных секторальных конвенций о борьбе с терроризмом, представляет собой емкий документ, который содержит 10 простых и понятных постулатов - обязательств в сфере борьбы с терроризмом:

1. Придать импульс практическому выполнению широкого круга международных обязательств по контртерроризму;

2. Не допускать прямой или косвенной поддержки террористических групп для достижения политических или геополитических целей;

3. Применять комплексные контртеррористические меры и систематические шаги по предотвращению терроризма и террористической деятельности;

4. Применять всеобъемлющие подходы к контртерроризму, в частности, комбинирующие основные направления деятельности ООН – мир и безопасность, устойчивое развитие и гуманитарное пространство;

5. Активизировать коллективные усилия на международном уровне, в т.ч., путем обмена данными и информацией, предоставления взаимной правовой помощи и преследования виновных лиц или передачи их соответствующим странам, где был совершен террористический акт, на основе принципа экстрадиции или судебного преследования;

6. Интенсифицировать региональное сотрудничество и координацию в таких областях, как обмен разведывательными данными и информацией, укрепление пограничной безопасности, усиление мер в области правовой и уголовной юстиции, обеспечение взаимных обменов и, при необходимости, поддержки, а также обмен передовым опытом;

7. Принимать меры для предотвращения и противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий, в том числе Интернета, террористами и их сторонниками в целях совершения, подстрекательства, найма, финансирования или планирования террористических актов, а также сотрудничать в целях разработки и осуществления эффективных стратегий против нарративов террористов для сдерживания распространения террористической пропаганды и продвижения мира, терпимости, сосуществования и уважения, а также воспрепятствования всем видам ненависти, очернения и терроризма;

8. Осуществить безотлагательные согласованные действия международного сообщества по борьбе с терроризмом и урегулированию условий, способствующих его распространению, в частности:

- выполнять ГКТС;

- продвигать триединую стратегию, включающую: создание потенциала для укрепления взаимосвязи борьбы с терроризмом; использовать инновационный региональный подход; а также укреплять координацию в рамках ООН, в частности, ее методы работы в штаб-квартире и на местах, для повышения эффективности и обеспечения большей транспарентности и подотчетности;

- укреплять дальнейшее сотрудничество и координацию с ООН и ее соответствующими структурами;

- стремиться к нахождению консенсуса в целях достижения договоренности о заключении Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме в ближайшие удобные практически целесообразные сроки;

9. Учредить посредством Кодекса поведения коалицию партнеров, стремящихся к столетию ООН достичь мира, свободного от терроризма;

10. Поддерживать усилия по активизации сотрудничества и выполнению обязательств в рамках Кодекса.

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