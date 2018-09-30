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Итальянец убил соседей за неправильную парковку

Он расстрелял троих соседей по улице, которые парковались под окнами его дома.

Фото : seitv.it30 сентября 2018, 01:59

Очередная ссора из-за парковки под домом закончилась тройным убийством на юге Италии, сообщает Вести.Ru.

56-летний итальянец Роберто Паппада расстрелял троих соседей по улице, которые парковались под окнами его дома.

Ссоры из-за парковки под окнами Паппады начались давно, но никогда не становились поводом для вмешательства полиции. Однако в пятницу после очередной перебранки Паппада застрелил из револьвера 36-летнего соседа. Потом дождался прибытия его родных и открыл по ним огонь. В результате были убиты еще два человека. Тяжело раненная мать соседа доставлена в больницу, ее жизнь вне опасности.

Прибывшие на место происшествия карабинеры убедили стрелка сдаться. На допросе он полностью признал свою вину. Револьвером, из которого он застрелил соседей, мужчина владел незаконно. Теперь он обвиняется в предумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами и нелегальном хранении оружия.


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