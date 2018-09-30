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Головкин рассказал, какие виды спорта его интересует

Геннадия в гости неоднократно приглашали хоккейные, футбольные, баскетбольные и бейсбольные клубы и дарили ему именные футболки.

Фото : sports.kz30 сентября 2018, 06:00

Казахстанский боксер Геннадий Головкин признался в интервью Complex Sports, что питает симпатии и к другим видам спорта, сообщает Sports.kz.

— За какими спортсменами вне бокса ты сейчас следишь и почему?
— В целом я наслаждаюсь просмотром разных турниров и соревнований. Я всегда смотрю игры NHL, NBA, NFL и не пропускаю теннис и гольф.

Отметим, что Геннадия в гости неоднократно приглашали хоккейные, футбольные, баскетбольные и бейсбольные клубы и дарили ему именные футболки.

Что касается бокса, то свой последний бой Головкин провел 15 сентября — он уступил в рематче мексиканцу Саулю Альваресу решением большинства голосов судей. Промоутер Геннадия Том Леффлер сказал, что до следующего года возвращения казахстанца на ринг ожидать не стоит.


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