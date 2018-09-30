В Бразилии запечатлели, как бабочки пьют слезы птиц

Все случаи происходили ночью, когда спящие птицы не реагировали на насекомое.

В Бразилии туристы могут стать свидетелями удивительного явления — взаимодействия бабочек и птиц, передает РИА Новости.

Эколог Леонардо Мораес из Национального института изучения Амазонии в Манаусе заснял на видео, как чешуекрылое пьет слезы птицы, сообщает Daily Mail.

Оказалось, что тропическая бабочка-совка (Gorgone macarea) питается слезами спящей черногорлой ручьевой муравьянки (Hypocnemoides melanopogon), птицы размером с воробья.

Мораес считает, что таким образом бабочка получает недостающие аминокислоты и соли натрия.

Все описанные ученым случаи происходили ночью, когда спящие птицы не реагировали на насекомое.

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