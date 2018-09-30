Казахстанский боксер одержал вторую победу в профи

Его соперником был Эдгарс Калнарс (27-43-1, 18 КО) из Латвии.

Казахстанский боксер первой тяжелой весовой категории Асхат Жантурсынов (1-0, 1 КО) провел второй бой в карьере профессионала, передает Sports.kz.

На вечере бокса в спорткомплексе "Крылья Советов" в Москве Жантурсынов одержал победу над Эдгарсом Калнарсом (27-43-1, 18 КО) из Латвии.

"Всем Ассаламалейкум Альхамдулиллах мы победили. Спасибо всем кто болел и болеет за меня. Ваша поддержка для меня значит многое, буду стараться всегда вас радовать новыми победами. А я очень рад что все прошло по плану и самое главное без травм. И хочу сказать отдельное спасибо Аскару Жумабаеву за вашу поддержку", — написал Жантурсынов в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).

Напомним, свой первый поединок на профи-ринге 24-летний казахстанец провел в развлекательном комплексе Austin Sports Center в Остине (штат Техас, США). Его соперником по четырехраундовому бою был американский боксер Майкл Коронадо (1-1-1, 0 КО), который уже дважды выходил на ринг в Остине. Жантурсынов "удосрочил" своего оппонента в середине второго раунда — после удачной комбинации рефери вмешался и остановил бой.





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