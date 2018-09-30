30 сентября на большей части республики сохранится погода без осадков

Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе и в центре - туман, на западе - гроза.

На большей части республики сохранится погода без осадков, лишь на западе территории местами ожидается дождь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе и в центре - туман, на западе - гроза.

В Северо-Казахстанской области усилится ветер ночью на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем - местами 15-20 м/с. В Костанайской, местами в Акмолинской, Жамбылской, ночью в Павлодарской областях усилится ветер 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с. В Карагандинской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман. В Мангыстауской области – местами гроза.

В Туркестанской, Кызылординской, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 24°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем 11°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 30 сентября.

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