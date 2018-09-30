Канье Уэст сменил имя
Теперь он YE.
Фото : Instagram/kanyewestt_official30 сентября 2018, 09:39
Рэпер Канье Уэст рассказал, что подобрал себе новое имя — YE, передает Zakon.kz.
О таком решении исполнитель заявил в Twitter.
the being formally known as Kanye West— ye (@kanyewest) 29 сентября 2018 г.
I am YE
Чем вызваны перемены пока неизвестно, но можно полагать, что это связано с выходом нового альбома — YE, релиз которого состоится 1 июня.
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