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Канье Уэст сменил имя

Теперь он YE.

Фото : Instagram/kanyewestt_official30 сентября 2018, 09:39

Рэпер Канье Уэст рассказал, что подобрал себе новое имя — YE, передает Zakon.kz.

О таком решении исполнитель заявил в Twitter.

Чем вызваны перемены пока неизвестно, но можно полагать, что это связано с выходом нового альбома — YE, релиз которого состоится 1 июня.


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