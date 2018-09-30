Трамп об отношениях с Ким Чен Ыном: Мы влюбились друг в друга

По словам президента США, сейчас с северокорейским коллегой у него прекрасные отношения.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что за время его президентства отношения между США и КНДР улучшились, передает Лайф.

— Поначалу я был очень жёстким, как и он, а потом мы начали дискуссии. Правда: он писал мне прекрасные письма. Мы влюбились друг в друга, — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Западная Вирджиния.

По словам президента США, сейчас с северокорейским коллегой у него прекрасные отношения.

Также Трамп отметил, что после встречи с Ким Чен Ыном в КНДР прекратили свои ядерные испытания и "ракеты больше не взлетают".

Первая в истории встреча на высшем уровне между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась 12 июня в Сингапуре. Сообщалось, что после этого глава Белого дома получал несколько писем от лидера КНДР. В одном из них он благодарит американского президента за "выдающиеся усилия" в области нормализации двусторонних отношений. Остальные письма не были преданы гласности, однако на каждое из них американская администрация отвечает.

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