Умер блюзовый певец Отис Раш
Ему было 83 года.
Умер американский блюзовый певец Отис Раш, передает РБК.
Ему было 83 года. Артист являлся одним из ключевых создателей "блюза западной стороны" 1950-х и 1960-х годов. Теперь его песни, в том числе 'I Can't Quit You Baby, считаются классикой блюза.
Уже первый сингл артиста, который он записал в 1956 году на студии Cobra Records, — I Can't Quit You Baby — достиг шестой строчки чарта «ритм-энд-блюз» журнала Billboard и вывел певца на международную сцену. В дальнейшем Отис Раш, как отмечается в сообщении на его сайте, продолжил записывать музыку, и теперь многие его песни считаются классикой блюза. Страстная, джазовая музыка легендарного исполнителя повлияла на целое поколение музыкантов — от Карлоса Сантана и Эрика Клэптона до рок-группы Led Zeppelin, пишет Fox News.
В 1999 году за сингл Any Place I'm Going исполнитель был удостоен премии "Грэмми". Песню тогда сочли «лучшей традиционной блюзовой записью». В 1984 году Раш был введен в Зал славы Фонда Блюза.
Карьера родившегося в Филадельфии музыканта началась после его переезда в Чикаго. В местных клубах он начал играть на гитаре и исполнять песни в ковбойской шляпе, что впоследствии стало традиционным атрибутом его сценического образа.
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