Попытку мужчины спрыгнуть с пятого этажа прокомментировали в ДВД Астаны

В ходе ссоры жена закрыла дверь, чтобы муж не вышел из квартиры.

В Астане мужчина пытался спрыгнуть с пятого этажа из-за бытового конфликта, сообщает МИА "Казинформ".

- 29 сентября около 16:00 часов на пульт 102 ЦОУ ДВД Астаны поступило сообщение о том, что с наружной стороны балкона дома по улице Кобланды батыра мужчина пытается спрыгнуть. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и вытянули мужчину во внутрь, - сообщили в ДВД Астаны.

Оперуполномоченный УВД Ербол Саликов услышал крик, побежал во двор и увидел, как мужчина висит с окна пятого этажа. Не долго думая, капитан Саликов побежал в подъезд и бегом поднялся на 5-й этаж. Дверь в квартиру была закрыта. Он попытался ее выломить. Защелкал замок, дверь открыла женщина. Капитан резко забежал в квартиру, нашел окно и затащил мужчину обратно в дом.⠀

40-летнего мужчину и его супругу доставили в отдел полиции для разбирательства.

- В ходе разбирательства установлено, что в ходе ссоры жена закрыла дверь, чтобы муж не вышел из квартиры. После семейного скандала мужчина просил супругу выпустить его из квартиры либо в противном случае он выпрыгнет. Реализуя свои угрозы, мужчина вышел на балкон и перелез через перила наружу. В отношении супругов вынесено защитное предписание. По данному факту вызвали медиков из психиатрической больницы, которые доставили мужчину в медицинское учреждение для дальнейшего обследования, - добавили в пресс-службе ДВД.

29 сентября в соцсетях появилось видео, где мужчина едва не сорвался с карниза.

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