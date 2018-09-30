Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Головкин не входит в ТОП-5 лучших средневесов вообще - мнение эксперта

15 сентября он потерял три оставшихся титула в рематче с Саулем Альваресом.

Фото : sports.kz30 сентября 2018, 11:59

Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс признался, что не видит казахстанца Геннадия Головкина в пятерке лучших средневесов в истории бокса, сообщает Sports.kz.

"GGG не входит в ТОП-5 лучших средневесов вообще. Он великий боец. Возможно, в ТОП-15, но не в ТОП-5. Это надо признать: что есть, то есть", — пишет автор в своей колонке.

Головкин владел титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO. Он провел двадцать успешных титульных защит и сравнялся по этому показателю с легендарным Бернардом Хопкинсом. В июне Международная боксерская федерация (IBF) лишила Геннадия пояса за отказ от обязательной защиты с Сергеем Деревянченко, а 15 сентября он потерял три оставшихся титула в рематче с Саулем Альваресом.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты