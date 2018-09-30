Головкин не входит в ТОП-5 лучших средневесов вообще - мнение эксперта

15 сентября он потерял три оставшихся титула в рематче с Саулем Альваресом.

Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс признался, что не видит казахстанца Геннадия Головкина в пятерке лучших средневесов в истории бокса, сообщает Sports.kz.

"GGG не входит в ТОП-5 лучших средневесов вообще. Он великий боец. Возможно, в ТОП-15, но не в ТОП-5. Это надо признать: что есть, то есть", — пишет автор в своей колонке.

Головкин владел титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO. Он провел двадцать успешных титульных защит и сравнялся по этому показателю с легендарным Бернардом Хопкинсом. В июне Международная боксерская федерация (IBF) лишила Геннадия пояса за отказ от обязательной защиты с Сергеем Деревянченко, а 15 сентября он потерял три оставшихся титула в рематче с Саулем Альваресом.





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