Военнослужащие талдыкорганского госпиталя отметили День труда

На ярмарке были представлены национальные блюда, приготовленные военными врачами.

Сегодня в Казахстане отмечают День труда. В честь праздника Военный госпиталь Талдыкорганского гарнизона организовал спортивно-массовое мероприятие и ярмарку благотворительности, сообщает Zakon.kz.



В нем принял участие личный состав военного госпиталя в составе 6 команд. В рамках мероприятия проведены 8 спортивно-развлекательных конкурсов. Сотрудники военного госпиталя состязались в быстроте, ловкости, точности, а также умении владеть мячом. Программа спортландии была разнообразна захватывающими эстафетами, прыжками в мешках, прыжками на скакалке, перетягивание каната, отжимание, армрестлинг, а также упражнялись с гирями.

Начальник Военного госпиталя Талдыкорганского гарнизона полковник Аскар Кульбаев отметил, что врачи, как стражники здоровья, поддерживают здоровый образ жизни. И этот государственный праздник решили отметить широкомасштабно в спортивном русле.

- Подобные мероприятия сплачивают коллектив, укрепляет их командный дух. Массу положительных эмоций получили не только участники соревнования, но и болельщики, которые активно поддерживали своих команд, - сказал он.

По словам Аскаар Кульбаева, деньги, вырученные с ярмарки, направят малоимущим семьям. На ярмарке был представлен широкий ассортимент национальных блюд, салатов, хлебобулочных изделий, напитков, фруктов, приготовленных военными врачами.

По итогам соревнования первое место заняла команда отделения анестезиологии и реанимации, на втором – штаб (управление) госпиталя, третье – хирургическое отделение. Победители награждены грамотами и ценными подарками.

Напомним, праздник День труда отмечается с 2013 года. Праздник призван повысить авторитет человека труда в обществе, стимулировать производительный труд, пропагандировать рабочие профессии среди молодежи и укрепить многолетние традиции рабочих династий в рамках идеи Президента по построению Общества Всеобщего Труда.

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