Теннисистка Серена Уильямс запела
Спортсменка напоминает женщинам регулярно проходить медобследования.
Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в проекте Touch Myself Project. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте американки.
For #BreastCancerAwarenessMonth I’ve recorded a version of The Divinyls global hit “I Touch Myself”!— Serena Williams (@serenawilliams) 29 сентября 2018 г.
It’s a reminder for women to self-check regularly as part of @itouchmyselforg supported by #Berlei for #BCNA pic.twitter.com/7qDQaS0SaU
На видео 37-летняя спортсменка поет песню рок-группы The Divinyls I Touch Myself. По мере отдаления кадра, Уильямс предстает топлес. Таким образом, спортсменка напоминает женщинам регулярно проходить медобследования.
26 сентября стало известно, что американка прекратила выступления в 2018-м году. Она провела 24 матча, одержав 18 побед и потерпела шесть поражений.
Источник: Лента.ру
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