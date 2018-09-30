Теннисистка Серена Уильямс запела

Спортсменка напоминает женщинам регулярно проходить медобследования.

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в проекте Touch Myself Project. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте американки.

For #BreastCancerAwarenessMonth I’ve recorded a version of The Divinyls global hit “I Touch Myself”!



It’s a reminder for women to self-check regularly as part of @itouchmyselforg supported by #Berlei for #BCNA pic.twitter.com/7qDQaS0SaU — Serena Williams (@serenawilliams) 29 сентября 2018 г.

На видео 37-летняя спортсменка поет песню рок-группы The Divinyls I Touch Myself. По мере отдаления кадра, Уильямс предстает топлес. Таким образом, спортсменка напоминает женщинам регулярно проходить медобследования.

26 сентября стало известно, что американка прекратила выступления в 2018-м году. Она провела 24 матча, одержав 18 побед и потерпела шесть поражений.

Источник: Лента.ру

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