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Теннисистка Серена Уильямс запела

Спортсменка напоминает женщинам регулярно проходить медобследования.

Фото : скриншот30 сентября 2018, 13:42

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в проекте Touch Myself Project. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте американки.

На видео 37-летняя спортсменка поет песню рок-группы The Divinyls I Touch Myself. По мере отдаления кадра, Уильямс предстает топлес. Таким образом, спортсменка напоминает женщинам регулярно проходить медобследования.

26 сентября стало известно, что американка прекратила выступления в 2018-м году. Она провела 24 матча, одержав 18 побед и потерпела шесть поражений.

Источник: Лента.ру


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