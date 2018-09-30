Полицейского, который спас повисшего на карнизе мужчину, отблагодарили в ДВД
Благодаря оперативным действиям оперуполномоченного, трагедии удалось избежать.
Фото : Хабар 2430 сентября 2018, 15:00
Руководством ДВД Астаны капитану полиции Ерболу Саликову объявлена благодарность, сообщает МИА "Казинформ".
- Оперуполномоченный УВД Ербол Саликов услышал крик, побежал во двор и увидел, как мужчина висит с окна пятого этажа. Не долго думая, капитан Саликов побежал в подъезд и бегом поднялся на 5-й этаж. Дверь в квартиру была закрыта. Он попытался ее выломить. Защелкал замок, дверь открыла женщина. Капитан резко забежал в квартиру, нашел окно и затащил мужчину обратно в дом, - говорится в паблике almaty_dtp.
Как сообщили в ДВД столицы, благодаря оперативным действиям оперуполномоченного, трагедии удалось избежать. Руководством ДВД Астаны капитану полиции Ерболу Саликову объявлена благодарность.
29 сентября в соцсетях появилось видео, где мужчина едва не сорвался с карниза.
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