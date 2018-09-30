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Насекомое, прогрызающее металл, обнаружил житель Костаная

Черное туловище с полосками и жало делали насекомое похожим на осу.

Фото : Костанайские новости30 сентября 2018, 15:44

Житель Костаная удивился найденному в доме насекомому, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Костанайские новости.

В конце лета звукорежиссер радио «КН» Галым Досубаев обнаружил у себя дома мертвое насекомое. Галым заинтересовался им, так как его удивил внешний вид.

Черное туловище с полосками и жало делали насекомое похожим на осу. Однако это оказался рогохвост. В литературе имеется много указаний о том, что рогохвост прогрызал железные обшивки деревянных предметов, свинцовые камеры, трубы газопровода, разные металлические предметы, лежавшие на зараженной им древесине.


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