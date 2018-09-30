В Японии более 65 человек пострадали из-за тайфуна "Трами"

Ранее сообщалось о 51 пострадавшем.

Число пострадавших в результате шквалистого ветра, вызванного прохождением мощного тайфуна "Трами" на юге Японии, выросло до 66 человек, еще один человек числится пропавшим без вести, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 51 пострадавшем.

По данным Главного метеорологического агентства страны, сейчас тайфун "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, находится в между островом Кюсю и юго-западом главного японского острова Хонсю. Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду с порывами до 60 метров в секунду. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный" и предупреждают о рекордно сильном штормовом ветре, который сопровождает продвижение тайфуна.

Циклон продвигается на северо-восток со скоростью 45 километров в час и, как ожидается, в течение воскресенья пройдет по западным, центральным и восточным районам главного японского острова Хонсю.

​Согласно последним данным, отменено 1126 авиарейсов, связывающих различные части страны. Руководство международного аэропорта Кансай, который пострадал при тайфуне "Джеби" приняло решение приостановить работу двух взлетно-посадочных полос, начиная с 11 часов по местному времени (05.00 мск). Полностью отменено движение скоростных поездов "синкансэн" между Токио и западными и юго-западными регионами. Приостановлено движение рейсовых автобусов и паромного сообщения. Наблюдаются перебои в работе метро и пригородных поездов.

Ожидается, что за сутки в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 500 миллиметров осадков. В частности, на Кюсю ожидается до 350 миллиметров осадков, в регионе Кинки, где расположены такие крупные города как Осака, Киото, Кобэ, — до 450 миллиметров, а в центральных и западных районах – до 250-300 миллиметров.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 13 метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.

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