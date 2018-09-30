Видео жесткого боя между Сатыбалдиновой и Вальтиеррой появилось в Сети

Для "Леди Спарта" эта победа - четвертая в профи.

Видео жесткого боя между "Леди Спарта" и Вероникой Вальтиеррой опубликовано в Сети. Это первая досрочная победа в профессиональной карьере Аида Сатыбалдиновой, сообщает Sports.kz.

Для нее эта победа - четвертая в профи. А ее соперница потерпела второе поражение.



Отметим, что Аида успешно вернулась на ринг после поражения нокаутом в предыдущем поединке: 7 июля "Леди Спарта" проиграла непобежденной американке Селине Барриос (5-0, 2 КО).

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