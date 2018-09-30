Видео жесткого боя между Сатыбалдиновой и Вальтиеррой появилось в Сети
Для "Леди Спарта" эта победа - четвертая в профи.
Фото : youtube.com30 сентября 2018, 16:00
Видео жесткого боя между "Леди Спарта" и Вероникой Вальтиеррой опубликовано в Сети. Это первая досрочная победа в профессиональной карьере Аида Сатыбалдиновой, сообщает Sports.kz.
Для нее эта победа - четвертая в профи. А ее соперница потерпела второе поражение.
Отметим, что Аида успешно вернулась на ринг после поражения нокаутом в предыдущем поединке: 7 июля "Леди Спарта" проиграла непобежденной американке Селине Барриос (5-0, 2 КО).
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4939380-62556868565a50961522f5b812c84c70
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...