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Видео жесткого боя между Сатыбалдиновой и Вальтиеррой появилось в Сети

Для "Леди Спарта" эта победа - четвертая в профи.

Фото : youtube.com30 сентября 2018, 16:00

Видео жесткого боя между "Леди Спарта" и Вероникой Вальтиеррой опубликовано в Сети. Это первая досрочная победа в профессиональной карьере Аида Сатыбалдиновой, сообщает Sports.kz.

Для нее эта победа - четвертая в профи. А ее соперница потерпела второе поражение.

Отметим, что Аида успешно вернулась на ринг после поражения нокаутом в предыдущем поединке: 7 июля "Леди Спарта" проиграла непобежденной американке Селине Барриос (5-0, 2 КО).


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