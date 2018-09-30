71-летняя жительница Костаная записалась на танцы и фитнес

В студии нет бабушек, здесь только девушки постарше, которые обращаются друг к другу по имени.

71-летняя Галина Искакова активно занимается в фитнес-клубе. Вместе с ней три раза в неделю приходят на тренировки и другие женщины, для которых возраст не больше чем цифра в документе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Галина Искакова уверена, что время можно повернуть назад. По крайней мере, у нее получается. За год занятий сократила свой биологический возраст на девять лет (есть весы, которые выдают такие расчеты). Более молодые коллеги по залу восхищаются Галиной Искаковой: "Она у нас молодец! Настоящий пример для подражания!"

– Я работала начальником отдела мониторинга областного управления охраны окружающей среды. После выхода на пенсию занялась внуками, дачей. Ухаживаю за мамой, ей 94 года, – поделилась Галина Искакова. – На фитнес попала случайно. У меня есть молодая и красивая подруга, она подарила абонемент со словами: "Ничего не знаю, ходите!" Такое удовольствие получаю от тренировок!

Советы фитнес-тренера Светланы Стеценко Галина Абдуловна активно применяет даже на даче. Например, пропалывает грядки приседая, чтобы поясница не болела. И частенько ходит на дачу пешком.

– В группе у меня тренируется и заслуженный педагог. Ей 67 лет, – рассказывает Светлана Стеценко. – Занимается йогой, правильно питается, наверстывает упущенное – в 60 лет научилась кататься на коньках. Совершенству нет предела. В том числе возрастного. Проект "Я начала отсчет времени назад" существует три года. Помогаю повысить двигательную активность. Учу и правильно питаться. Благодаря тибетской гимнастике женщины стали пластичнее. Например, на пятый этаж поднимаются без одышки и устают меньше. Сейчас группа "за 60" небольшая. Но вот закончится дачный сезон, и ряды девушек постарше пополнятся.

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