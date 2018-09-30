Анна Седокова расплакалась после унижения на концерте
Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус! - пишет артистка.
Фото : vz.ua30 сентября 2018, 17:19
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, с использованием нецензурных выражений написала в Instagram об одном из худших концертов в своей жизни, передает Zakon.kz.
Седокова сообщила, что выступила на корпоративе.
"Люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас, а мы устали, посидим", — написала она.
По ее словам, она пыталась развлекать аудиторию, однако люди в зале проявили абсолютную безразличность.
"Я мечтаю когда-то стать таким большим артистом, чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения, но я не могу. Мне нужно содержать семью, бизнес", — призналась Седокова.
Ситуацию она восприняла очень близко к сердцу.
"Я в эту профессию пришла для того , чтобы делать кого-то немножечко счастливее и точно не себя. Вы простите меня, что сорвалась", - написала артистка в заключении.
Певица также рассказала, что после концерта вернулась в номер и разревелась.
"Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус", — подчеркнула она.
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