Анна Седокова расплакалась после унижения на концерте

Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус! - пишет артистка.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, с использованием нецензурных выражений написала в Instagram об одном из худших концертов в своей жизни, передает Zakon.kz.

Седокова сообщила, что выступила на корпоративе.

"Люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас, а мы устали, посидим", — написала она.

По ее словам, она пыталась развлекать аудиторию, однако люди в зале проявили абсолютную безразличность.

"Я мечтаю когда-то стать таким большим артистом, чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения, но я не могу. Мне нужно содержать семью, бизнес", — призналась Седокова.

Ситуацию она восприняла очень близко к сердцу.

"Я в эту профессию пришла для того , чтобы делать кого-то немножечко счастливее и точно не себя. Вы простите меня, что сорвалась", - написала артистка в заключении.

Певица также рассказала, что после концерта вернулась в номер и разревелась.

"Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус", — подчеркнула она.

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