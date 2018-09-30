Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Индонезии
Президент выразил соболезнования Джоко Видодо, а также родным и близким погибших.
Фото : Kazakh TV30 сентября 2018, 17:50
Глава государства с глубокой скорбью воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате землетрясения и цунами, произошедших на острове Сулавеси Республики Индонезия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
"Разделяя невосполнимую горечь утраты дружественного народа Индонезии, от себя лично и от имени казахстанцев выражаю соболезнование Вам, а также родным и близким погибших в результате стихии. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семья", - говорится в телеграмме.
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