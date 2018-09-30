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Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Индонезии

Президент выразил соболезнования Джоко Видодо, а также родным и близким погибших.

Фото : Kazakh TV30 сентября 2018, 17:50

Глава государства с глубокой скорбью воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате землетрясения и цунами, произошедших на острове Сулавеси Республики Индонезия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"Разделяя невосполнимую горечь утраты дружественного народа Индонезии, от себя лично и от имени казахстанцев выражаю соболезнование Вам, а также родным и близким погибших в результате стихии. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семья", - говорится в телеграмме.


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