Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Японцы собрали Мону Лизу из рисовых крекеров

Таким способом жители города Сока хотели привлечь внимание туристов к своему региону.

Фото : facebook.com30 сентября 2018, 18:15

Около 200 жителей города Сока префектуры Сайтама к северу от Токио установили мировой рекорд, собрав из рисовых крекеров "сэмбэй" гигантскую репродукцию знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"), сообщает РИА Новости.

По данным агентства Киодо, на создание изображения высотой 13 метров и шириной около 9 метров потребовалось два дня и около 24 тысяч крекеров семи разных цветов.

Таким необычным способом жители города Сока хотели привлечь внимание туристов к своему региону, а также поспособствовать продвижению производимых в их городе рисовых крекеров "сэмбэй" на японском рынке.

После того как представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали достижение, мозаика была немедленно разобрана и подарена всем желающим в качестве сувениров, отмечает агентство.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты