Датчики пожарной безопасности установят в домах пенсионеров Усть-Каменогорска

Проведение таких акций обусловлено печальной статистикой.

Датчики пожарной безопасности для одиноко проживающих пенсионеров и многодетных семей Усть-Каменогорска, сообщает Хабар 24.

Звуковые системы, предупреждающие о задымленности помещений, установят в домах специалисты городского Отдела по чрезвычайным ситуациям. Проведение таких акций обусловлено печальной статистикой. С начала текущего года угарным газом отравились больше 50 жителей частного сектора города.

С начала 2018 года у нас на пожарах погибло 19 человек эта цифра в 2 раза больше чем в прошлом году и идет тенденция к тому, что гибель увеличивается, как правило, с наступлением холодов, - говорит пресс-секретарь УЧС города Усть-Каменогорска Марина Лискова.

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