Представлен логотип чемпионата мира по хоккею в Казахстане
Турнир пройдёт с 29 апреля по 5 мая 2019 года.
Фото : sports.kz30 сентября 2018, 19:52
Международная федерация хоккея представила логотип предстоящего чемпионата мира в группе «А» первого дивизиона, который состоится в Астане, сообщает Sports.kz.
Турнир пройдёт с 29 апреля по 5 мая 2019 года. За две путёвки в элиту поборются сборные Казахстана, Венгрии, Южной Кореи, Литвы, Беларуси и Словении.
Казахстан впервые примет чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд. Ранее в Астане и Алматы проходили такие турниры, как Универсиада (2017), Зимние Азиатские игры (2011), молодёжный чемпионат мира (2003).
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