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Представлен логотип чемпионата мира по хоккею в Казахстане

Турнир пройдёт с 29 апреля по 5 мая 2019 года.

Фото : sports.kz30 сентября 2018, 19:52

Международная федерация хоккея представила логотип предстоящего чемпионата мира в группе «А» первого дивизиона, который состоится в Астане, сообщает Sports.kz.

Турнир пройдёт с 29 апреля по 5 мая 2019 года. За две путёвки в элиту поборются сборные Казахстана, Венгрии, Южной Кореи, Литвы, Беларуси и Словении.

Казахстан впервые примет чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд. Ранее в Астане и Алматы проходили такие турниры, как Универсиада (2017), Зимние Азиатские игры (2011), молодёжный чемпионат мира (2003).


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