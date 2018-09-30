Представлен логотип чемпионата мира по хоккею в Казахстане

Турнир пройдёт с 29 апреля по 5 мая 2019 года.

Международная федерация хоккея представила логотип предстоящего чемпионата мира в группе «А» первого дивизиона, который состоится в Астане, сообщает Sports.kz.



Турнир пройдёт с 29 апреля по 5 мая 2019 года. За две путёвки в элиту поборются сборные Казахстана, Венгрии, Южной Кореи, Литвы, Беларуси и Словении.



Казахстан впервые примет чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд. Ранее в Астане и Алматы проходили такие турниры, как Универсиада (2017), Зимние Азиатские игры (2011), молодёжный чемпионат мира (2003).

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