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В Китае слоны пришли на помощь тонущему детенышу

Стадо слонов переходило реку, но один из малышей не справился с трудностями пути, и его стало уносить течением.

Фото : youtube.com30 сентября 2018, 20:19

В сети появилось видео трогательного спасения слоненка, который тонул в реке китайской провинции Юньнань, сообщает Вести.Ru.

Стадо слонов переходило реку, но один из малышей не справился с трудностями пути, и его стало уносить течением. По сообщению New China TV, в "спасательной операции" участвовали мама слоненка и две его тети. Они пытались помочь детенышу, но сильные потоки воды тащили его обратно в реку. В итоге слонихи додумались до того, что образовали "спасательный коридор", с помощью которого смогли вытолкнуть малыша на берег.

По заявлениям ученых, азиатские слоны способны испытывать стресс, страх или другие эмоции. Более того, переживания одного животного могут передаваться другим. Доказано также, что в группах слонов существуют крепкие социальные связи: они помогают своим собратьям, которые ранены или попали в трудную ситуацию.


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