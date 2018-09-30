В тактико-специальном учении примут участие разведчики из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В Казахстан прибыл иностранный воинский контингент для участия в манёврах Коллективных Сил Оперативного Реагирования государств-участников Организации Договора о Коллективной Безопасности «Поиск-2018», сообщает Zakon.kz.

В тактико-специальном учении с силами и средствами разведывательных подразделений вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Поиск-2018», которое будет проводиться на территории Казахстана, примут участие разведчики из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Всего в тактико-специальном учении с участием разведывательных служб и спецназа ОДКБ будет участвовать около трех тысяч человек личного состава разведывательных подразделений и частей, порядка 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе средств разведки, среди которых два российских самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост».

Напомним, Международные тактико-специальные учения «Поиск-2018» проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2018» Коллективных Сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

Торжественное открытие учений состоится уже завтра, 1 октября, на полигоне «Гвардейский».

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