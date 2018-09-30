Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстан прибыл иностранный воинский контингент

В тактико-специальном учении примут участие разведчики из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Фото : Департамент по делам обороны г. Алматы30 сентября 2018, 20:42

В Казахстан прибыл иностранный воинский контингент для участия в манёврах Коллективных Сил Оперативного Реагирования государств-участников Организации Договора о Коллективной Безопасности «Поиск-2018», сообщает Zakon.kz.

В тактико-специальном учении с силами и средствами разведывательных подразделений вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Поиск-2018», которое будет проводиться на территории Казахстана, примут участие разведчики из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Всего в тактико-специальном учении с участием разведывательных служб и спецназа ОДКБ будет участвовать около трех тысяч человек личного состава разведывательных подразделений и частей, порядка 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе средств разведки, среди которых два российских самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост».

Напомним, Международные тактико-специальные учения «Поиск-2018» проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2018» Коллективных Сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.
Торжественное открытие учений состоится уже завтра, 1 октября, на полигоне «Гвардейский».


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты