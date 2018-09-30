Житель ВКО привлек к убийству несовершеннолетнего

Подробности дела изложены в материалах специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО.

Поссорившись с собутыльником во время очередной гулянки, злоумышленник решил убить обидчика. К исполнению замысла мужчина привлек 17-летнего подростка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Апрельским вечером собралась шумная компания. Как бывает, двое пьяных гостей поссорились. Когда словесная перепалка стала перерастать в драку, в дело вмешался хозяин дома. Он отвел одного из дебоширов в сторону и несколько раз ударил под ребра. После чего уложил его на кровать и вернулся к гостям.

Проснувшийся среди ночи дебошир не смог отыскать в темноте деньги и мобильник и обвинил в пропаже хозяина дома и 17-летнего парня с которым ссорился. Тем это не понравилось, и они задумал убить гостя.

Предложив проводить гостя до дома, злоумышленники отправились с ним до ближайшей речушки. На берегу хозяин намеренно спровоцировал ссору и начал драку. Неожиданно схватив жертву за голову, наклонил ее к себе, открывая доступ к шее. Это движение было обговорено заранее, и парень, выхватив нож, перерезал тому горло.

Однако мужчина остался на ногах и даже попытался сбежать. Догнав его, убийцы пырнули ножом в живот, а потом еще и располосовал бедро, после чего сбросили в реку. Но и оттуда он старался выбраться, пока нападавшие не схватили его за шею и опустили голову под воду. Держали до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

Суд приговорил убийц к 15 и 10 годам лишения свободы. Кроме того, им придется выплатить родным убитого компенсацию в размере двух миллионов тенге. Причем за несовершеннолетнего расплачиваться будут его родные. Приговор пока не вступил в законную силу.

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