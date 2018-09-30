Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

У ХК "Сарыарка" сменился главный тренер

Дмитрий Максимов воспитанник хоккейной школы Чебаркуля.

Фото : Сарыарка30 сентября 2018, 22:22

По обоюдному согласию сторон в ХК «Сарыарка» расторгнуты контракты с главным тренером Кари Хейккиля и старшим тренером Томми Неккула, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

По обоюдному согласию сторон расторгнуты контракты с главным тренером Кари Хейккиля и старшим тренером Томми Неккула. Исполняющим обязанности главного тренера ХК "Сарыарка" назначен Максимов Дмитрий Валерьевич. (Главный тренер ХК "Темиртау").

Справочно:

Дмитрий Максимов является воспитанником хоккейной школы Чебаркуля. Играл на позиции нападающего.

Обладатель Суперкубка Европы 2000, чемпион России РХЛ 1998/1999, обладатель Кубка России 1998, серебряный призер чемпионата России РХЛ 1997/1998
В минувшем сезоне под его руководством ХК "Темиртау" стал бронзовым призером Чемпионата Республики Казахстан.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты