У ХК "Сарыарка" сменился главный тренер

Дмитрий Максимов воспитанник хоккейной школы Чебаркуля.

По обоюдному согласию сторон в ХК «Сарыарка» расторгнуты контракты с главным тренером Кари Хейккиля и старшим тренером Томми Неккула, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

По обоюдному согласию сторон расторгнуты контракты с главным тренером Кари Хейккиля и старшим тренером Томми Неккула. Исполняющим обязанности главного тренера ХК "Сарыарка" назначен Максимов Дмитрий Валерьевич. (Главный тренер ХК "Темиртау").

Справочно:

Дмитрий Максимов является воспитанником хоккейной школы Чебаркуля. Играл на позиции нападающего.

Обладатель Суперкубка Европы 2000, чемпион России РХЛ 1998/1999, обладатель Кубка России 1998, серебряный призер чемпионата России РХЛ 1997/1998

В минувшем сезоне под его руководством ХК "Темиртау" стал бронзовым призером Чемпионата Республики Казахстан.

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