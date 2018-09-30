"Кайрат" разгромил "Актобе"

Игра проходила на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 6:1.

Футболисты "Кайрата" разгромили "Актобе" в домашнем матче 28-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.



Игра проходила 30 сентября, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 6:1.



Менее получаса потребовалось "Кайрату" для разгромного счета. На десятой минуте счет открыл полузащитник Магомед Парагульков, на 24-й - второй мяч забил Георгий Жуков, а на 24-й - бразилец Исаэль.

Четыре гола зрители увидели уже после перерыва. На 50-й минуте четвертый мяч "Кайрата" забил украинский нападающий Адеринсола Эсеола, а на 61-й - через несколько секунд после выхода на замену отличился форвард сборной Венгрии Мартон Эппель.



Забить гол престижа "Актобе" смог на 66-й минуте - его автором стал полузащитник Абат Аймбетов. Однако последнее слово осталось за "Кайратом" - на 72-й минуте Исаэль оформил дубль. Чуть позднее бразилец мог довести дело и до хет-трика, но помешала перекладина.

Отметим, что у "Актобе" во втором тайме из-за травмы был заменен Маркос Пиззелли, который с 18 голами возглавляет гонку бомбардиров КПЛ. Хавбек сборной Армении отметился в этом матче ударом в штангу.



Для "Кайрата" эта победа стала 20-й в КПЛ-2018, а "Актобе" потерпел восьмое поражение. С 60 очками алматинцы идут вторыми и на четыре балла отстают от лидирующей "Астаны", которая свой матч 28-го тура против "Жетысу" играет в эти минуты. С 36 очками шестым идет "Актобе".

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