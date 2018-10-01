Пума напала на домашнюю собаку в подмосковном поселке
Сбежавший хищник перепугал жителей подмосковного поселка Козино.
Фото : Первое подмосковное радио1 октября 2018, 00:31
Хищник не только разгуливал на глазах у автомобилистов и жителей поселка, но и забрался во двор одного из домов и напал на домашнюю собаку, передает НТВ.
Пума схватила собаку зубами за шкирку и принялась таскать по двору. При этом хищника не остановил лай другого пса и хозяева, которые стали бросать из окна различные предметы.
Позднее пуму поймали спасатели. Сейчас хозяина животного ищут.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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