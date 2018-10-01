В Атырау задержан насильник школьниц

Он знакомился с женщинами через социальные сети, от некоторых получиа откровенные фото, а затем шантажировал.

В Атырау задержан 24-летний горожанин, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера. Его жертвами стали представительницы слабого пола, в том числе совсем юные, опрометчиво вступившие с ним в интимную переписку в соцсетях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Как выяснилось, он знакомился с женщинами через социальные сети, от некоторых из них получил откровенные фото, а затем стал шантажировать тем, что поместит переписку и фото в интернете в открытом доступе, если они не вступят с ним в сексуальную связь. Расчёт негодяя оправдался – в течение года он принудил к связи несколько жертв, среди которых были 18-летняя студентка и 15-летняя школьница. Именно они решились всё рассказать родителям, а те обратились в полицию.

Начато досудебное расследование по статье 121 Уголовного кодекса РК (Насильственные действия сексуального характера) и ч.3 п.3 той же статьи (совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего лица). Подследственный помещён в СИЗО.

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