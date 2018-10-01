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РАН оценила угрозу летящего к Земле астероида

Астероид максимально сблизится с Землей 3 октября.

Фото : Газета.Ру1 октября 2018, 01:59

Астероид SP1, о приближении которого к Земле сообщили ранее в НАСА, не угрожает нашей планете, сообщал научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов. Ожидается, что астероид максимально сблизится с Землей 3 октября — расстояние до него составит 5,87 миллиона километров, сообщает Вести.Ru.

На таком расстоянии, по словам Шустова, этот небесный объект не будет даже виден через любительские средства наблюдения. Мимо Земли время от времени пролетают подобные космические тела, однако информирование общественности о подобных событиях ученый охарактеризовал как "информационные семечки" для развлечения людей. Интерес же, по его словам, представляют случаи приближения небесных тел к Земле хотя бы на расстояние 20 тысяч километров.

Точных размеров астероида SP1 не приводится — предполагается, что его длина составляет от 70 до 160 метров. Таким образом, он может оказаться больше знаменитого Биг-Бена или лондонского Колеса обозрения.

Скорость движения SP1 оценивается в 60 тысяч километров в час. Данный космический объект обнаружен 19 сентября и внесен НАСА в список околоземных.

В конце августа астрономы также предупреждали о приближении к Земле астероида размером с египетскую пирамиду Хеопса. Ранее в NASA заявляли, что вероятность столкновения какого-либо из известных астероидов с Землей в ближайшие 100 лет минимальна.


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