В Астане появилась необычная остановка

Остановка в виде футбольного мяча с воротами установлена возле Центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова.

Остановка для любителей футбола появилась в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь акимата района "Сарыарка" Бибигуль Абыддин.

"Наряду с теплыми павильонами мы устанавливаем и вот такие тематические. Остановка в виде футбольного мяча с воротами установлена возле Центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова. Теперь ждать свой транспорт у таких ворот вряд ли кто-то будет сидя. Главное, не пропустить свой автобус", - написала она.

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