В Петропавловске квартиру с хорошим ремонтом отбирают как бесхозную

Марина Иванова (имя изменено), которая уже больше 20 лет живет там, случайно узнала, что ее хотят выселить.

Акимат Петропавловска признал через суд бесхозной и забрал в коммунальную собственность очень даже приличную квартиру в хорошем районе города. При этом Марина Иванова (имя изменено), которая уже больше 20 лет живет там, случайно узнала, что ее хотят выселить. Об этом ей сообщил чиновник из акимата, который позвонил в дверь и поведал, что скоро здесь будет жить какой-то госслужащий, передает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Бесхозной является вещь, которая не имеет собственника, собственник неизвестен или отказался от собственности. В данном случае владельцы квартиры известны – это члены семьи Шульц, проживающие в Германии.

Неясно, какие основания были у акимата Петропавловска в июне 2017 года поставить имущество на учет как бесхозное жилье даже без обследования. Понятно, если бы квартира находилась в антисанитарном состоянии и стояла с выбитыми окнами, каких немало в брошенных многоэтажках райцентров Северо-Казахстанской области. В них, кстати, не больно-то торопятся поселять чиновников. Квартира Шульц в отличие от них находится в прекрасном состоянии: установлены пластиковые окна, выровнены стены и полы, заменены все двери, произведен полный капитальный ремонт, квартира ухоженная, коммунальные платежи оплачиваются исправно.

Но главное, что непонятно в этой темной истории, почему в суд не пригласили проживающую в квартире почти четверть века Иванову. Ведь именно благодаря ей жилье выглядит так привлекательно для заселения госслужащих. Пару месяцев назад к Марине в квартиру приходил человек, который представился работником акимата Петропавловка и сказал, что данную квартиру акимат хочет признать бесхозной и забрать в коммунальную собственность. Иванова его в квартиру не пустила, и пояснила, что она проживает в ней с согласия собственников, имеет на руках все правоустанавливающие документы. О том, что квартира по бумагам уже больше года стоит на учете как бесхозная, и что суд в июле 2018 года вынес решение о передаче ее в коммунальную собственность, Иванова узнала только осенью. На сегодняшний день ей удалось восстановить срок на подачу апелляционной жалобы на решение суда №2 и дело рассмотрят теперь уже с ее участием.

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