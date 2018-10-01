Мастерица из Усть-Каменогорска слепила Челентано

На изготовление кукольной копии Челентано, по словам рукодельницы, ушло примерно 20 тыс тенге.

Евгения Вдовенко по образованию архитектор. Три года девушка проработала в проектной организации. Затем ушла в декретный отпуск. Не привыкнув сидеть без дела, она решила заняться рукоделием, передает Zakon.kz со ссылкой на altaynews.kz.

"Вначале я лепила различные розочки, потом научилась варить холодный фарфор. Спустя некоторое время поняла, что это не мое. Стало скучно. Тогда решила попробовать свои силы в других направлениях. В настоящее время остановилась на изготовлении лепных кукол. Первые работы делала по мастер-классам в интернете, позже научилась привносить в них что-то свое, теперь руководствуюсь собственной фантазией", — рассказала собеседница.

Рукодельница не могла обойти стороной и своего кумира — легендарного итальянского певца, композитора, актера, режиссера и телеведущего Адриано Челентано. Не так давно в ее коллекции появилась точная копия народного достояния Италии.

"За творчеством Адриано Челентано слежу с раннего детства. Среди его поклонников значусь не только я, но и вся моя семья. Мы даже иногда цитируем слова героев, которые он играет. Мой любимый фильм "Укрощение строптивого", – улыбается девушка.

Работая над созданием кукольной копии знаменитости, Евгения старалась продумать все детали: жесты, мимику. На изготовление кукольной копии Челентано, по словам рукодельницы, ушло примерно 20 тыс тенге.

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