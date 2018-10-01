Отобранный у Головкина титул создает проблемы "Канело"

Команде нужно рассмотреть обязательные бои в семнадцати весовых категориях.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал дальнейшие перспективы своего чемпиона, мексиканского боксера Сауля Альвареса(50-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— На Конвенции нам нужно рассмотреть обязательные бои в семнадцати весовых категориях. Есть трудные вопросы. Один из них — будущее "Канело" в статусе чемпиона в среднем весе. У "временного" чемпиона Джермалла Чарло есть право на то, чтобы стать официальным чемпионом. Возможно, "Канело" проведет защиту с ним в декабре. Также есть вариант с добровольной защитой в декабре прежде, чем "Канело" может провести обязательную защиту в 2019 году, — сказал Сулейман.

Напомним, 15 сентября "Канело" победил в рематче казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и стал чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC. После боя Golden Boy Promotions поделилась дальнейшими планами мексиканца: ожидается, что он вернется на ринг 15 декабря в Нью-Йорке. Наиболее вероятным его соперником считается Давид Лемье (40-4, 34 КО).





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