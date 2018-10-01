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В Киеве неизвестный открыл огонь по полицейским

Одного полицейского с ранениями в ногу и плечо доставили в больницу.

Фото : © РИА Новости / Стрингер1 октября 2018, 08:28

В Киеве неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на Лаврской улице в Печерском районе украинской столицы. Патрульные сообщили, что человек в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте перед их автомобилем, при этом вел себя странно и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, неизвестный в ответ несколько раз выстрелил.

"Стрелок сбежал. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спецназовцы и кинологи", — рассказал начальник киевского управления украинской полиции Андрей Крищенко.

Одного полицейского с ранениями в ногу и плечо доставили в больницу.


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